كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحدأنه تم إعطاء 8ر12 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 259 ألفا و97 جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 10 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 15 اسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 75ر3 مليون إصابة، والوفيات إلى 113 ألفا و923 وفاة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و10 أسابيع.

يشار إلى أن عدد الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.