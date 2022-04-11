نفى الفنان أحمد صلاح حسني، تسبب الهجوم على مسلسل «كوفيد 25» في تراجع نجومية الفنان يوسف الشريف، وعدم تقديم عمل فني في موسم رمضان لهذا العام، لافتًا إلى أن «الشريف» يحب تقديم أفكار خارج الصندوق وليست تقليدية.

وتوجه خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، بتحية إلى «الشريف» على الأفكار التي يقدمها في أعماله الفنية، مشيدًا بالتجربة التي جمعتهما بمسلسل «كوفيد 25»، والعمل الرائع مع المخرج أحمد نادر جلال.

وقال إنه تلقى رد فعل جيد عن المسلسل بشكل عام ودوره فيه، بعد عرضه شهر رمضان الماضي، متابعًا: «أعتقد أن يوسف شريف يعلم كيف يتعامل مع النقد جيدًا، العام الذي يسبقه تعرض لنقد واستمر في تقديم الأعمال الفنية».

وأكد أنه يحب رؤية «الشريف» ويحترمه على اختياراته في الأعمال الفنية جدًا، معقبًا على تصريحات «الشريف» الخاصة بملامسة الفنانات: «مليش دعوة باعتقادات اللي قدامي، إحنا بني آدمين قبل ما نكون ممثلين، وأنا مش ضد كل شخص له معتقداته».

وتعجب من فهم تصريحاته بأنه يقول إن الفن حرام، في الوقت الذي يعمل فيه «الشريف» كممثل، مضيفًا: «لو شايف الفن حرام هيقعد في البيت مش هيعمل شغل، فلنفرض إنه مبيسلمش بالإيد هو حر، كورونا جه خلانا كلنا مبنسلمش بالإيد».