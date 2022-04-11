يرى أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أن قرار اتحاد الكرة، بإنهاء تعاقد البرتغالي كارلوس كيروش مع الفراعنة بالتراضي، صحيح مليون %، مشيرًا إلى أن الجمهور المصري لن يتقبل إخفاق آخر معه.

وكان اتحاد الكرة، أعلن في بيان رسمي، إنهاء تعاقد كيروش بالتراضي، بجانب طرح أكثر من اسم محلي وأجنبي لتولي المهمة بدلا منه.

وقال ميدو في حديثه عبر قناة "المحور": «اتحاد الكرة قرر توجيه الشكر لـ كيروش، وهذا الأمر صحيح مليون في المائة، الجمهور المصري لم يكن سيتحمل أداءً مخيبًا مرة أخرى تحت قيادته».

وأضاف: «أوجه التحية لاتحاد الكرة على القرار، في هذا التوقيت، كيروش اجتهد منذ اليوم الأول مع المنتخب، ولكن أسلوبه لا يناسب لاعبي الفراعنة، خاصة على مستوى ثلاثي خط الوسط».

وواصل: «لم نكن في أفضل حالتنا أمام السنغال، كيروش يتحمل المسؤولية كاملة، إذا كنا نمتلك مدربا يريد المغامرة في مباراتي الحسم، كنا سنحقق الفوز ذهابا بنتيجة مريحة، وهذا انعكس أيضا على الاختيارات الخاطئة في مباراة العودة».

وشدد: «منتخب مصر (اتقطع) كرة في البطولة العربية وكأس الأمم الإفريقية، في معظم المباريات لم نظهر بالمستوى المطلوب، ولم نقدم أي شيء في الملعب يشفع لنا للتأهل لكأس العالم».

واسترسل: «أرى أن التوجه داخل اتحاد الكرة سيكون توجيه الشكر خلال الأيام المقبلة لمواطنه فينجادا، ومن ثم التعاقد مع مدير فني أجنبي أخرى».

وأتم: «يحسب لـ كيروش إعطاء الفرصة لـ حسين فيصل ومحمد عبدالمنعم، ولكنه لم يكتشف أي موهبة صغيرة ولم يتطور أداء أي لاعب».