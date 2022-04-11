 شركة للملابس تقاضي «سوتس بالعربي» لعدم سداد 2 مليون جنيه قيمة بدل الممثلين - بوابة الشروق
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شركة للملابس تقاضي «سوتس بالعربي» لعدم سداد 2 مليون جنيه قيمة بدل الممثلين

محمد عباس
نشر في: الإثنين 11 أبريل 2022 - 12:58 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أبريل 2022 - 1:00 م

أعلنت إحدى الشركات المتخصصة في تجارة البدل والملابس الرجالي، أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة لمسلسل «سوتس بالعربي»، ورفع دعوى لوقف المسلسل، وذلك بعد حصول الشركة المنتجة على ملابس وبدل فريق عمل المسلسل.

وأصدر محامي شركة الملابس، بيانا بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بعد حصول الشركة المنتجة على كامل ملابس وبدل فريق عمل المسلسل، دون سداد ثمن تلك الملابس والبدل، والبالغ قيمتها 2 مليون و700 ألف جنيه.

«سوتس بالعربي» بطولة آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين، وتارا عماد، وهو من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

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