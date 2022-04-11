وزير الزراعة الألماني يتهم بوتين بانتهاج (سياسة التجويع)

اتهم وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتهاج "سياسة التجويع" مشيرا إلى أن هذه السياسة تسببت في أزمة للدول الأشد فقرا على مستوى العالم.

وقال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، اليوم الاثنين إن بوتين "يستخدم نقص الحبوب كسلاح، فهو يسعى إلى أن ترتفع الأسعار عندنا وإلى أن يزداد الجوع في مكان آخر في أكثر بلدان العالم فقرا، ومن خلال هذه الاستراتيجية الغادرة يتخذ أشخاصا في كل أنحاء العالم كرهائن".

وجاءت تصريحات أوزديمير بمناسبة جلسة خاصة عقدتها منظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء (فاو) في روما يوم الجمعة الماضي، حيث ناقشت الجلسة تأثيرات حرب أوكرانيا على الغذاء العالمي.

وبحسب توقعات أولية لمنظمة (فاو)، فإن من الممكن للحرب التي بدأت قبل أكثر من ستة أسابيع أن تؤدي إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع بما يتراوح بين 8 و13 مليون شخص ليضاف هذا العدد إلى إجمالي عدد المعانين من الجوع على مستوى العالم الذي قدرته المنظمة في تقرير عام 2020 بما يتراوح بين 720 و811 مليون شخص على مستوى العالم.

وذكر التقرير أن أزمة الجوع تؤثر بشكل متساو على منطقة آسيا/المحيط الهادي ولاسيما بنجلاديش ومنطقة افريقيا.

وتحدث أوزديمير عن ورود تقارير أشارت إلى أن روسيا تحجم عن تصدير المواد الغذائية، وقال إن هذا " يعد دليلا آخر على أن بوتين يتعمد استغلال الجوع كمناورة جيواستراتيجية".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تعتبران من الموردين المهمين عالميا للقمح وزيت عباد الشمس وبالذات إلى العديد من الدول العربية والأفريقية. وثمة مخاوف من حدوث نقص في هذه المنتجات بسبب الحرب. وقد تسبب ذلك في ارتفاع الأسعار في العديد من المناطق.