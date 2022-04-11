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إدانة نائب بحزب المحافظين البريطاني بالاعتداء الجنسي

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 أبريل 2022 - 11:06 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أبريل 2022 - 11:06 م

أدين نائب بحزب المحافظين البريطاني بالاعتداء الجنسي على طفل عام 2008، ومن المرجح أن تؤدي هذه الإدانة إلى إجراء انتخابات خاصة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دائرة الادعاء الملكية قولها اليوم الاثنين إن هيئة محلفين أدانت النائب عمران أحمد خان 48 عاما، والذي يمثل مدينة وايكفيلد بشمال إنجلترا منذ عام 2019، بالاعتداء الجنسي على الطفل المراهق في منزل في ستافوردشير قبل أن يتحول إلى عالم السياسة.

وبالإضافة إلى الضرر الفوري الناجم عن إدانة أحد أعضاء حزب المحافظين بارتكاب جريمة خطيرة، من المرجح أن يواجه المحافظون الذي ينتمي إليهم رئيس الوزراء بوريس جونسون مشكلة إضافية تتمثل في إجراء انتخابات خاصة في دائرة مهمة.

وكانت مدينة وايكفيلد من المقاعد التقليدية العديدة التابعة لحزب العمال إلى أن غيرت ولائها إلى حزب المحافظين في عام 2019، لتمنح الحزب أغلبية كبيرة في البرلمان.

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