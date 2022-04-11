الدفاع الروسية: تدمير معدات منظومة إس- 300 في دنيبروبتروفسك الأوكرانية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، تدمير معدات لمنظومة "إس-300" مضادة للطائرات تم تسليمها لكييف من أوروبا، كانت مخبأة في حظيرة بضواحي مدينة دنيبروبتروفسك.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في إفادة صحفية يومية نقلتها قناة"آر تي عربية" اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي نفذ ضربة بصواريخ "كاليبر" من البحر، أمس الأحد، مما أسفر عن تدمير 4 منصات إطلاق لمنظومة "اس-300" وقتل عدد قد يصل إلى 25 فردا من عناصر القوات الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن سلوفاكيا أكدت يوم الجمعة الماضي أنها نقلت منظومة "إس-300" للدفاع الجوي لأوكرانيا.

وقالت إن المنظومة الصاروخية باتت بالفعل موجودة هناك، وأنه تم نقلها في سرية تامة خلال اليومين السابقين، بحسب "آر تي عربية".

وأعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناجي، أن بلاده ستتسلم 4 بطاريات "باتريوت" من حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتحل محل بطارية "إس-300" التي أرسلتها براتيسلافا لأوكرانيا.