مصدران: البابا فرنسيس يبحث مقابلة البطريرك الروسي في القدس

قال مصدران لوكالة رويترز يوم الاثنين إن الفاتيكان يدرس إمكانية تمديد رحلة البابا فرنسيس إلى لبنان في يونيو حزيران حتى يتمكن من السفر إلى القدس للقاء البطريرك الروسي الأرثوذكسي كيريل الذي أعلن تأييد حرب روسيا على أوكرانيا.

سيكون هذا ثاني اجتماع بينهما. وكان الأول في كوبا عام 2016، وكان أول لقاء يجمع بين بابا للفاتيكان وزعيم للكنيسة الأرثوذكسية الروسية منذ الانشقاق الكبير الذي قسم المسيحية إلى شرق وغرب عام 1054.

وقدم كيريل (75 عاما) مباركته الكاملة لغزو روسيا لأوكرانيا، وهو الموقف الذي أدى إلى انقسام في الكنيسة الأرثوذكسية في جميع أنحاء العالم وأطلق العنان لتمرد داخلي يقول علماء لاهوت وأكاديميون إنه غير مسبوق.

وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم كشف هويتهما، إن الخطة للبابا البالغ من العمر 85 عاما، والذي من المقرر أن يزور لبنان في 12 و13 يونيو حزيران، هي أن يتوجه إلى عمان عاصمة الأردن صباح 14 يونيو.

وأوضح المصدران أنه سيستقل من هناك طائرة هليكوبتر إلى القدس في نفس اليوم للاجتماع مع كيريل ثم يعود إلى روما من هناك.

وقال أحد المصدرين إن الرحلة تبدو شبه مؤكدة، بينما قال الآخر إنها محتملة.

كان فرنسيس قال إنه يأمل في مقابلة كيريل في مكان ما في الشرق الأوسط هذا العام لكنه لم يذكر أين، وذلك بعد عودته من رحلته إلى مالطا الأسبوع الماضي.