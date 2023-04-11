تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في كوريا الجنوبية

أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء على سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي في ظل مؤشرات على تراجع التضخم وتزايد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن القرار كان متوقعا على نطاق واسع، حيث أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي على سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام دون تغيير عند مستوى 5ر3%.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يثبت فيها بنك كوريا المركزي سياسته النقدية بعد تجميد سعر الفائدة في فبراير الماضي، بعد أن قام بنك كوريا المركزي بتنفيذ سبع زيادات متتالية في تكاليف الاقتراض منذ أبريل من العام الماضي.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2ر4% في مارس مقارنة بالعام السابق، وهو أبطأ ارتفاع سنوي للأسعار منذ عام.

وعلى الرغم من أن التضخم يبدو معتدلًا، إلا أن اقتصاد البلاد يظهر علامات التباطؤ أيضًا، مع تقلص الصادرات، بشكل حاد في مواجهة انخفاض الطلب في الأسواق الرئيسية.

وسجلت كوريا الجنوبية عجزًا في الحساب الجاري للشهر الثاني على التوالي في شباط/ فبراير، ما يمثل المرة الأولى من نوعها منذ حوالي 11 عامًا.

كما تقلصت الصادرات للشهر السادس على التوالي على أساس سنوي في الشهر الماضي بسبب ضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات وسط مخاوف من الركود العالمي.