قصور الثقافة تختتم ليالي رمضان بشمال سيناء

اختتم اليوم فرع ثقافة شمال سيناء، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي قدمها على مدار عشرة أيام شهدت بها تنوعا في البرنامج الثقافي والفني المقدم، ضمن البرنامج المركزي لوزارة الثقافة، والذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة.

قدمت فرقة العريش التلقائية، في ختام برنامج العروض الفنية ليالي رمضان، أجمل العروض والفقرات أمام الجمهور، منها كوكتيل بدوى لمصطفى حمدي، كان عندي غزال لعبد الجواد، بس تيجى حارتنا ليوسف فتوح، المربوعة لمصطفى حمدى، يا سارى لإسلام حاتم، يا دروبي يا دروبي لمصطفى حمدي، تدريب مدير الفرقة جامع عبد الرسول.

كما أقيمت عروض فنية متنوعة لفرقة العريش الاستعراضية التى قدمت فقرات رائعة تفاعل معهم الجمهور بالهتاف والزغاريت منها، رقصات السامر السيناوى، رقصة رمضان كريم وفقرات متنوعة للطفلة ريتال أسعد، تدريب مصطفى الخضرى، إشراف عادل عروج مدير الفرقة.

واستكمل قصر ثقافة العريش الورش الفنية للوحات السيناوية من خامة الجلد الطبيعي لشعبان جمعة موجه تربية فنية، تحدث عن الطرق المستخدمة فى تنفيذ باقي اللوحات وهى الحرق والإضافة والتضفير، بالإضافة إلى اقامة محاضرة ثقافية لقسم التمكين الثقافي بعنوان « رمضان مع أهل البصيرة » للأستاذة زينب عبد الحميد مدرسة بمدرسة الأمل للصم والبكم بالعريش، شرحت طرق وأساليب التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة ليكونوا مثلهم مثل الأشخاص الأسوياء ويكون لهم دور فعال فى المجتمع.

واستكمل القصر نشاطه بمحاضرة ثقافية بعنوان «العشر الأواخر من رمضان» للشيخ محمد السيد عوض، والشيخ أحمد على وذلك من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة والأزهر الشريف، تحدثوا عن فضل شهر رمضان وبخاصة ليلة القدر، إشراف إيناس سمير مدير القصر.

واستمر تنفيذ العديد من الورش الفنية المركزية لإدارة ثقافة المرأة « الورشة الخامسة » التطريز السيناوى ، تم بها استكمال البرقع بالتطريز وتزيينه بالقروش المعدنية وتطريز جميع القطع، المدربة نيفين المطري، واستكملت إدارة ثقافة القرية «الورشة الخامسة» للكليم السيناوى، تم بها اليوم تدريب الفتيات على غرزة الكليم بالنول الخشبي للمدربة ليلي حسن، إشراف نسرين الشوربجى مدير إدارة الدراسات والبحوث بالفرع، إلى جانب معرض كتاب لإصدارات قصور الثقافة.

كما عقد بيت ثقافة قاطية محاضرة ثقافية بعنوان « غزوات فى رمضان» حاضرها الأستاذ ممدوح صالح، تحدث عن الغزوات التي تمت فى شهر رمضان منها «غزوة بدر» وعن التضحيات التى قدمها الصحابة لرفعة هذا الدين، إشراف أحمد عبدالصاحى مدير البيت، بالإضافة إلى ورش حكي وألعاب شعبية وترفيهية بقصر ثقافـــــــــة العريش لليوم السابع على التوالي وطوال فترة ليالي رمضان الثقافية مع رواد القصر، للدكتور حمدي سليمان.

وفى مكتبة الكرامة عقدت محاضرة ثقافية بعنوان «مبطلات الصيام» حاضرها الشيخ جمعه لافي عودة ، تحدث عن الأشياء التي تبطل الصيام، أعدها هجرس سالم، عايدة الصباح إشراف، أحمد أبوالسعود مدير المكتبة.

كما عقد بمكتبة الشهداء ورشة فنية فى «الرسم» لرواد المكتبة استخدم بها الألوان الخشبية الفلوماستر بتوجيه من مشرفي النشاط، روحية عرسان، ومحمود عبد الناصر, إشراف شيماء بخيت مدير المكتبة.

حيث أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بمحافظة شمال سيناء، من 10 رمضان، بعدد من المواقع الثقافية بفرع ثقافة شمال سيناء التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، بهدف الوصول بالخدمات الثقافية والفنية للمناطق الأكثر احتياجا، وأدرج فى البرنامج عروضا فنية لفرق بني سويف والبحيرة.

وبورسعيد والإسماعيلية بخلاف فرق شمال سيناء للفنون الشعبية والتلقائية والاستعراضية التي أقيمت على مسرح قصر ثقافة العريش، إضافة إلى سهرات رمضانية ومحاضرات تثقيفية والعديد من الورش الفنية وورش الأشغال، والأمسيات الشعرية لأدباء شمال سيناء وغيرها من الفعاليات بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني.