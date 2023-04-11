اعتبرت مصادر في مجلس النواب الأمريكي، أن الوثائق السرية المسربة الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التي تكشف احتمال نفاد صواريخ الدفاع الجوي في أوكرانيا خلال أسابيع، تمثل عامل ضغط على الإدارة الأمريكية وشركاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لزيادة الدعم العسكري لكييف.



وانتشرت وثائق البنتاجون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة، حيث تغطي هذه الوثائق ملفات مثل دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وشعور المسئولين الكوريين الجنوبيين بالقلق بشأن توفير الذخيرة للولايات المتحدة، والتي يمكن منحها بعد ذلك لأوكرانيا لاستخدامها في الحرب، ومعلومات متعلقة بحلفاء واشنطن مثل إسرائيل.



ويثير تضاؤل إمدادات أوكرانيا من الأسلحة تساؤلات حول ما إذا كان الكونجرس سيحتاج إلى تمرير حزمة مساعدات عسكرية أخرى قبل نهاية العام، وهو ما يسرع الجدول الزمني للمواجهة بشأن المساعدات الخارجية والإنفاق العسكري بين رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وقادة مجلس الشيوخ، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وأثار تسريب البنتاجون مخاوف في الكونجرس من أن إدارة بايدن قد تنتظر وقتا طويلاً لمنع نفاد أسلحة الدفاع الجوي الأوكرانية، الأمر الذي قد يحول الأمر في ساحة المعركة بشكل حاسم لصالح روسيا.



ولم يطلب البيت الأبيض رسميا بعد من الكونجرس المزيد لتمويل الحرب في أوكرانيا، فيما نقل كبار مسؤولي الإدارة في إحاطات مع المشرعين رواية متفائلة حول قدرة أوكرانيا على مضاهاة القوات المسلحة الروسية بل وحتى هزيمتها.



وخصص الكونجرس 47 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا بالحزمة الشاملة البالغة 1.7 تريليون دولار، وكانت الأموال المخصصة لأوكرانيا تزيد بمقدار 10 مليارات دولار عن طلب الإدارة.



وفاجأ الكشف عن أن أوكرانيا قد تستنفد جزءا كبيرا من أسلحتها للدفاع الجوي بحلول أوائل الشهر المقبل، المشرعين بالكونجرس، حيث قال مساعد جمهوري "يبدو أننا لا نسمع القصة كاملة، إنه أمر مدهش بالتأكيد".



وأشارت الصحيفة إلى أن افتقار إدارة بايدن إلى الإلحاح في الضغط من أجل جولة أخرى من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، أصبح الآن محل شكوك في الكونجرس، لافته إلى أن أي طلب للحصول على مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا سيحظى بدعم قوي من الحزبين في مجلس الشيوخ، لكن مكارثي لا يزال يمثل بطاقة بديلة.



من جانبه، قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن الإدارة جعلت الدفاعات الجوية الأوكرانية على رأس أولوياتها.



وأضاف المسؤول: "لقد أعطينا الأولوية باستمرار لأنظمة الدفاع الجوي منذ الخريف الماضي ولتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية".



ورفض المسؤول الأمريكي التعليق على محتويات وثائق البنتاجون ومدى صحتها.



وكان "البنتاجون" قد أعلن في 4 أبريل الحالي أنه سيقدم ما يصل إلى 500 مليون دولار من الأسلحة الجديدة، بما في ذلك ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وذخائر إضافية لأنظمة الصواريخ أرض-جو المتقدمة.