ضبط لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم في كوم حمادة

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تمكنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع الرقابة التموينية من ضبط مطعم مشويات يستخدم لحوم مفرومة غير صالحة للإستهلاك الآدمي بكوم حمادة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين و محمد عبدالعال وكيل المديرية وتعليمات سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمطاعم وضبط المتاجرين بصحة المواطنين.

حيث قامت الرقابة التموينية بالمديرية بتوجيهات مدير عام الرقابة بحملة رقابية على الأسواق والمطاعم بمركز كوم حمادة برئاسة السيد الكفافى ووليد جعفر مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، بالإشتراك مع عادل رضوان وعادل حماد من الطب البيطرى.

أسفرت الحملة عن ضبط مطعم مشويات يقوم بإستخدام لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على اللحوم واتخاذ اللازم قانوناً.