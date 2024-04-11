قال الفنان ماجد المصري، إن مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» سبب اعتذاره عن الجزء الرابع من مسلسل «المداح»، مشيرًا إلى أنه قرر المشاركة في العمل بعدما قرأ معالجة الكاتبة هبة حمادة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ليالي تن»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن الموضوع الذي يقدمه العمل «شائك ومشوق».

وأكمل: «المسلسل لا يعتمد إن واحد متزوج من 4 فقط أو إعادة تقديم لعائلة الحاج متولي، المسلسل يتحدث في العديد من الخطوط، وعجبني الخط الخاص بي واعتذرت عن المداح وبدأنا الرحلة».

وأشار إلى أن التناول في مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» مختلف عن مسلسلي «عائلة الحاج متولي» أو «امرأة واحدة لا تكفي».

واستطرد: «المكان اللي بلعب فيه مختلف لأن الزوجات جنسيات أخرى، أنا مش حاطط أي حاجة في دماغي خالص، الدور بلعبه كماجد المصري دون تأثر بأحمد زكي أو نور الشريف».

وكان مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» قد أثار جدلا في الكويت منذ عرض أولى حلقاته، بسبب ما اعتبره البعض إساءة للمجتمع الكويتي، وذلك لتناوله قضايا حساسة تمس جوانب من الحياة الزوجية والعلاقات الأسرية.

ويتطرق المسلسل لمواضيع متعلقة بالعلاقات الزوجية والعائلية مع التركيز على بعض القضايا، مثل الخيانة الزوجية والعلاقات الاجتماعية المعقدة في المجتمع الكويتي.