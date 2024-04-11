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مسلسل جودر.. نور تحث الجمهور على متابعة الجزء الثاني: اللي جاي أحسن (فيديو)

الفنانة اللبنانية نور
الفنانة اللبنانية نور
هديل هلال
نشر في: الخميس 11 أبريل 2024 - 12:34 ص | آخر تحديث: الخميس 11 أبريل 2024 - 12:34 ص

حثت الفنانة نور، الجمهور على متابعة الجزء الثاني من مسلسل «جودر»، معربة عن أمنياتها في أن يكون الجزء الأول عند حسن ظنهم.

وقالت لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء: «اللي جاي أحسن، لسة في 15 حلقة يا ريت يتابعوهم ويدوروا على موعد نزولهم، التكملة حلوة ضروري يشوفوها ونتمنى نقدم لهم حاجات حلوة».

وتوجه الفنان ياسر جلال، برسالة إلى الجمهور، قائلًا: «بذلنا أقصى جهد حتى نقدم عملًا يمتع المشاهد ويحترم عقله».

وأضاف: «النص قوي يشجع الشخص إنه يعمله، الأساس في العملية الإبداعية النص، وأشكر المتحدة إنها تحمست في البداية».

واستطرد: «في حد كبير في المتحدة قال لي ده مشروع بلد، عاوز إن مصر تقدم حاجة تماثل الأعمال الفنية العالمية، كل الصناع أخلصوا النية والحظ كان حليف كل فريق العمل».

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