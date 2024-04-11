يويفا يعلن التشكيل المثالي لذهاب الدور ربع النهائي من أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) لكرة القدم، اليوم الخميس، التشكيل المثالي لمنافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

شهدت منافسات ذهاب دور الثمانية لأبطال أوروبا تعادل مثير بين ريال مدريد ومانشستر سيتي 3-3 على ملعب سانتياجو بيرنابيو، كما حسم التعادل 2-2 المباراة النارية التي جمعت أرسنال وبايرن ميونخ على ستاد الإمارات في إنجلترا.

وحقق برشلونة فوزًا غاليًا على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 باللقاء الذي جمعهما على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا، في المقابل فاز أتلتيكو مدريد على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-1 على ملعب متروبوليتانو.

التشكيل المثالي لجولة ذهاب الدور ربع النهائي لأبطال أوروبا..

حراسة المرمى: جريجور كوبل (بروسيا دورتموند)

الدفاع: جفارديول (مانشستر سيتي) – بن وايت (أرسنال) – أندرياس كريستنسن (برشلونة)

الوسط: رودريجو دي بول (أتلتيكو مدريد) – بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – فيتينيا ( باريس سان جيرمان) – فيل فودين (مانشستر سيتي) – فيدي فالفيردي (ريال مدريد).

الهجوم: رافينيا دياز (برشلونة) أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد).