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يويفا يعلن التشكيل المثالي لذهاب الدور ربع النهائي من أبطال أوروبا

محمود عيسى
نشر في: الخميس 11 أبريل 2024 - 4:26 م | آخر تحديث: الخميس 11 أبريل 2024 - 4:26 م

أعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) لكرة القدم، اليوم الخميس، التشكيل المثالي لمنافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

شهدت منافسات ذهاب دور الثمانية لأبطال أوروبا تعادل مثير بين ريال مدريد ومانشستر سيتي 3-3 على ملعب سانتياجو بيرنابيو، كما حسم التعادل 2-2 المباراة النارية التي جمعت أرسنال وبايرن ميونخ على ستاد الإمارات في إنجلترا.

وحقق برشلونة فوزًا غاليًا على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 باللقاء الذي جمعهما على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا، في المقابل فاز أتلتيكو مدريد على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-1 على ملعب متروبوليتانو.

التشكيل المثالي لجولة ذهاب الدور ربع النهائي لأبطال أوروبا..

حراسة المرمى: جريجور كوبل (بروسيا دورتموند)

الدفاع: جفارديول (مانشستر سيتي) – بن وايت (أرسنال) – أندرياس كريستنسن (برشلونة)

الوسط: رودريجو دي بول (أتلتيكو مدريد) – بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – فيتينيا ( باريس سان جيرمان) – فيل فودين (مانشستر سيتي) – فيدي فالفيردي (ريال مدريد).

الهجوم: رافينيا دياز (برشلونة) أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد).

 


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