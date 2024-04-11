فيوتشر يستعيد نغمة الانتصارات على حساب المصري «المنقوص»

استعاد مودرن فيوتشر نغمة الانتصارات بالفوز 2-1 على حساب المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

افتتح فيوتشر التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق مهاجمه أحمد عاطف، فيما تعادل المصري في الدقيقة 69 عن طريق التونسي معتز الزدام، بعد عرضية متقنة حولها برأسية للشباك، ثم عاد فيوتشر واقتنص هدف الفوز في الدقيقة 87، عن طريق ظهيره الأيسر جوناثان نجويم، الذي استغل عرضية أرضية من محمد شعبان حولها بقوة للشباك.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب حسين السيد، الظهير الأيسر للنادي المصري، في الدقيقة 43 من عمر المباراة بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية.

بهذا الفوز رفع فيوتشر رصيده للنقطة 20، ويصعد للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 27، في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف الاتحاد السكندري.