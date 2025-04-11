الونش يوقع على عقد تجديده مع الزمالك لمدة 3 سنوات

تمكن مسؤولو نادي الزمالك من التوصل إلى اتفاق مع محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وقام اللاعب بتوقيع عقود التجديد مع الزمالك، رافضًا العروض المحلية التي تلقاها في الآونة الأخيرة.

وينتهي عقد الونش مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، وكان يحق له التوقيع لأي نادي آخر في هذه الفترة.

عقد اللاعب جلسة مساء اليوم مع مسؤولي النادي وأعضاء لجنة التخطيط في منزل عمرو الجنانيني، عضو لجنة التخطيط، تم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل تجديد العقد لمدة ثلاث سنوات، ووقع على العقود، على أن يُعلن النادي رسميًا عن تجديد عقد اللاعب في الساعات القادمة.