 جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب قبل أيام من عطلة عيد الفصح اليهودي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب قبل أيام من عطلة عيد الفصح اليهودي


نشر في: الجمعة 11 أبريل 2025 - 7:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 أبريل 2025 - 7:56 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في جميع أنحاء البلاد، قبل أيام قليلة من بدء عيد الفصح اليهودي، وذلك عقب تقييم للوضع أجراه رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير.

ومن المقرر أيضا تعزيز الوجود العسكري في مختلف أنحاء إسرائيل. ويبدأ عيد الفصح اليهودي، وهو من أهم الأعياد في الديانة اليهودية، هذا العام مساء بعد غد السبت وينتهي في 20 أبريل.

وفي إسرائيل، يتزامن عيد الفصح اليهودي مع عطلة مدرسية تمتد لأسبوعين. ويغتنم العديد من الإسرائيليين هذه الفترة لقضاء إجازات والقيام بزيارات عائلية وزيارات للأصدقاء في أنحاء البلاد.

وشدد زامير على أهمية الحفاظ على "الجاهزية واليقظة"، وزيادة تعزيز الإجراءات الأمنية.


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