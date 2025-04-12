المبعوث الامريكي للشرق الأوسط يحدد الخط الأحمر في المفاوضات مع إيران ولا يستبعد اتفاقا

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن الخط الأحمر الذي وضعته إدارة الرئيس دونالد ترامب مع إيران هو منعها من القدرة على إنتاج سلاح نووي، في حين أكد البيت الأبيض أن جميع الخيارات بشأن برنامج إيران النووي مطروحة على الطاولة.

وأوضح ويتكوف لصحيفة وول ستريت جورنال – قبيل المحادثات المقررة غدا السبت بين وفدين أمريكي وإيراني- أن مطلب واشنطن من طهران هو تفكيك برنامجها النووي، ولكنه أشار إلى أن طلب تفكيك برنامج إيران النووي، لا يعني أننا لن نجد على هامش المفاوضات للتوصل إلى تسوية بين البلدين.

وعاد فأكد أن الخط الأحمر بالنسبة لإدارة ترامب هو أنه لا يمكن أن يكون هناك تحويل للقدرات النووية إلى سلاح، وأنه إذا رفضت إيران تفكيك برنامجها النووي فسيتم عرض المسالة على الرئيس ترامب لتحديد كيفية المضي قدما.

وخلص إلى أن أي اتفاق مع إيران سيتطلب إجراءات تحقق صارمة لضمان ألا تعمل على تطوير قنبلة نووية.

وشدّد ويتكوف على أن الاجتماع الأول سيتمحور حول بناء الثقة ويتعلق بشرح سبب أهمية التوصل إلى اتفاق بالنسبة للولايات المتحدة وليس بشروط الاتفاق الدقيقة.

وأعرب عن أمله في أن تحل مسألة إجراء المحادثات بشكل مباشر، وأن يتم وضع معايير لمحادثات مستقبلية.

وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب يريد أن تعلم إيران أن "جميع الخيارات مطروحة" لمنعها من تطوير أسلحة نووية.

وأضافت "هدف ترامب النهائي هو ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي"، وأن ترامب يؤمن بالدبلوماسية، لكن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" إذا لم تفلح الجهود الدبلوماسية.

ومضت قائلة "لكنه يوضح للإيرانيين ولفريقه للأمن القومي أن جميع الخيارات مطروحة وأن على إيران اتخاذ خيار: فإما الموافقة على طلب الرئيس ترامب، أو تحمل عواقب وخيمة، وهذا ما يشعر به الرئيس؛ إنه متمسك بهذا الرأي بشدة".

ومن المقرر أن يُجري المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف محادثات غدا السبت مع وفد إيراني في سلطنة عُمان. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيمثل إيران، بينما يشارك وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بصفته وسيطا.

وعاود ترامب في فبراير تطبيق سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تشمل إجراءات لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر بهدف منعها من امتلاك سلاح نووي. وقال هذا الأسبوع إنه في حال فشل المحادثات "ستكون إيران في خطر كبير".

في المقابل، أفادت مصادر إيرانية، الجمعة، بأن طهران حددت "خطوطها الحمراء"، قبل بدء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان السبت، والتي سيقودها وزير خارجيتها عباس عراقجي، وستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشرق الأوسط، حسب ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وأوضحت المصادر أن إيران طلبت ضرورة امتناع الوفد الأميركي عن استخدام لغة التهديد، وتجنب تقديم أي أطر أو مطالب "جشعة" بشأن البرنامج النووي، فضلاً عن الامتناع عن طرح أي نقاش بشأن الصناعات الدفاعية الإيرانية، بحسب موقع الشرق الاخباري.