محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة العاملة بجميع الخطوط وسيارات السرفيس بخطوط السير داخل المدن بنطاق المحافظة؛ وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

كما أصدر محافظ الشرقية، قرارا بتعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي العداد بمدن المحافظة ليكون فتح البنديرة 11.5 جنيه تشمل كيلو متر واحد، على أن تزداد القيمة بواقع 3 جنيهات لكل كيلو متر واحد، و9 جنيهات لساعة الانتظار الأولى وتزداد بواقع 8.5 جنيهات لكل ساعة إضافية، وكذلك تعديل تسعيرة الركوب لسيارات السرفيس داخل مدينة الزقازيق لتكون 4 جنيهات.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه بالنسبة لتداول وتوصيل أسطوانات البوتاجاز فقد تقرر تحديد سعر بيع الأسطوانة المنزلية للمستهلك بـ 200 جنيها داخل المستودع، يضاف إليها مبلغ 5 جنيهات خدمة توصيل الأسطوانة من المستودع حتى مسافة 5 كيلو مترات ومبلغ 10 جنيهات خدمة توصيل الأسطوانه المنزلية أبعد من 5 كيلو مترات من المستودع لأي مكان داخل الوحدة المحلية، فيما يحدد سعر بيع الأسطوانة التجارية للمستهلك بواقع 400 جنيها داخل المستودع يضاف إليها مبلغ 10 جنيهات خدمة توصيل الأسطوانة من المستودع حتى مسافة 5 كيلو مترات ومبلغ 10 جنيهات خدمة توصيل الأسطوانه المنزلية أبعد من 5 كيلو مترات من المستودع لأي مكان داخل الوحدة المحلية.