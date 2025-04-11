إسرائيل تقتل 25 فلسطينيا بقصف على غزة بينهم 10 من عائلة واحدة

المقاتلات الإسرائيلية شنت غارات عنيفة على مناطق شرق غزة مساء الجمعة

استشهد 25 فلسطينيا على الأقل، بينهم 10 من عائلة واحدة، الجمعة، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة بشمال وجنوب قطاع غزة.

وفي آخر الغارات مساء الجمعة، قُتل فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة "نبهان" في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وفق ما أفاد به مصدر طبي للأناضول.

جاء ذلك في سلسلة غارات شنتها مقاتلات إسرائيلية على مناطق متفرقة شرق مدينة غزة، بعد ساعات من تهديد الجيش بمهاجمة المنطقة "بقوة".

وسبقها استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وفق مصدر طبي.

وفي وقت أسبق، استشهد 3 فلسطينيين في قصف استهدف تجمعا لمدنيين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأوضح المصدر أن عددا من الفلسطينيين (لم يحددهم) أصيبوا أيضا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة جمعة في حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

**فجر الجمعة

وفجر الجمعة، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في خان يونس جنوبي القطاع، إثر استهداف مقاتلاته منزلا يعود لعائلة "الفرّا"، ما أسفر عن استشهاد 10 أفراد من العائلة، بينهم نساء وأطفال، وفق مصدر طبي للأناضول.

كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غرب خان يونس.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في استهدافين متتاليين من مسيرات إسرائيلية لمحيط مدرسة المزرعة الشرقية.

وفي شمال غزة، استشهد 5 فلسطينيين في منطقتين منفصلتين بمدينة بيت لاهيا، منهم 3 قتلوا صباحا بعد استهداف بوابة مدرسة كانت تؤوي نازحين في منطقة العطاطرة غرب المدينة، واثنان باستهداف تجمع مواطنين.

تأتي هذه الغارات ضمن عدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر 2023، خلّف أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى "50 ألفا و886 شهيدا و115 ألف و875 إصابة".