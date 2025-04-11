مظاهرات بـ4 دول عربية تطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة

بمشاركة آلاف المحتجين في عدة مدن بالمغرب وموريتانيا واليمن وسوريا (إضافة بيان هيئة مغربية عن تنظيم وقفات بـ66 مدينة دعما لغزة)

شهدت 4 دول عربية، الجمعة، مظاهرات ووقفات تضامنية مع قطاع غزة، طالب خلالها آلاف المحتجين بدعم الفلسطينيين وإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 18 شهرا.

وعقب صلاة الجمعة، خرج آلاف المحتجين في عدة مدن بالمغرب وموريتانيا واليمن وسوريا إلى الشوارع للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

** المغرب

وللجمعة الـ71 على التوالي، شارك آلاف المغاربة في وقفات تضامنية مع غزة، مطالبين بإنهاء الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وجاءت الوقفات التي نظمتها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية) تحت شعار: "الوفاء لدماء الشهداء"، عقب صلاة الجمعة، بعدة مدن بالمملكة مثل الدار البيضاء وسطات (غرب)، وأكادير (جنوب غرب)، وبركان ووجدة (شرق)، وطنجة وتطوان وفاس (شمال).

ورفع المشاركون في الوقفات أعلام فلسطين، وشعارات تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وردد المحتجون شعارات داعمة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وأخرى للمطالبة بإسناد الفلسطينيين، وفق مراسل الأناضول.

ومن بين الشعارات "تحية مغربية.. لغزة الأبية"، و"المغرب وفلسطين.. شعب واحد مش شعبين"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين".

وفي وقت لاحق، قالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، في بيان، إن "66 مدينة مغربية شهدت مظاهرات في جمعة طوفان الأقصى رقم 71 على التوالي تحت شعار: " الوفاء لدماء الشهداء".

ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات، آيت ملول وأكادير (وسط)، والشاون وتطوان وفاس ومكناس والحسيمة (شمال)، وتمارة والدار البيضاء (غرب)، وبركان وأحفير ووجدة (شرق)، وفق البيان نفسه.

** موريتانيا

وبالعاصمة نواكشوط، تظاهر مئات الموريتانيين رفضا لاستمرار حرب الإبادة على غزة، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وحسب مراسل الأناضول، بدأت المظاهرات من أمام الجامع الكبير في نواكشوط، حيث رفع المشاركون علمي فلسطين وموريتانيا، ورددوا هتافات داعمة للفصائل في غزة.

كما شهدت العديد من المدن الموريتانية الأخرى ومن بينها العاصمة الاقتصادية نواذيبو (شمال غرب) مظاهرات أخرى متضامنة مع غزة.

ودعت إلى هذه المظاهرات "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة"، وهي منظمة غير حكومية معنية بتنظيم الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني.

وجدد المتظاهرون اتهامهم للولايات المتحدة بالمسؤولية عن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن.

ومنذ بداية الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، تتواصل في موريتانيا حملات تضامن واسعة مع القطاع، بينما تتنافس الأوساط القبلية في جمع التبرعات للفلسطينيين المحاصرين.

** اليمن

وفي اليمن، تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة صنعاء نصرة لقطاع غزة في مواجهة الإبادة الإسرائيلية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المظاهرة، التي دعا لها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وتم تنظيمها في "ميدان السبعين" بالعاصمة صنعاء، حملت شعار "جهاد وثبات واستبسال.. لن نترك غزة".

ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام اليمنية إلى جانب الفلسطينية، إضافة إلى لافتات أكدت بعضها الموقف الثابت بنصرة غزة ودعمها.

كما ردد المتظاهرون هتافات منها "يا غزة نحن معكم.. أنتم لستم وحدكم"، و"يا غزة ويا فلسطين.. معكم حتى يوم الدين".

ودعا بيان صادر عن جماعة الحوثي، إلى "النفير والتعبئة العامة والتوجه إلى ميادين التدريب والتأهيل"، كما حث على الإنفاق، وتفعيل حرب المقاطعة الاقتصادية فضلا عن تفعيل "معركة الإعلام".

وشدد على ضرورة تفعيل "قدرات وطاقات اليمنيين لدعم الشعب الفلسطيني، وللدفاع عن اليمن أمام العدوان الأمريكي".

في السياق، ذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين أنه "بالتزامن مع المظاهرة المركزية في صنعاء، تخرج الجمعة مظاهرات مليونية في مئات الساحات بمختلف المدن والمديريات والمناطق بـ14 محافظة (مناطق تحت سيطرة الجماعة) تحت الشعار نفسه".

** سوريا

كذلك شارك مئات السوريين في وقفات تضامنية دعما لقطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

الوقفات التضامنية نُظمت في مدينة حلب (شمال) وبلدة عربين بريف دمشق (جنوب غرب) للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

أفادت بذلك وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عبر حسابها بمنصة إكس.

وردد المشاركون شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، وأخرى تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

كما رفعوا أعلام سوريا وفلسطين، ولافتات تطالب بمقاطعة بضائع إسرائيل حول العالم.

وفي صور نشرتها "سانا" للمظاهرات، ظهرت لافتات كتب عليها: "من حلب هنا غزة"، وأبيات من قصيدة "أتظن أنك قد طمست هويتي"، وهي واحدة من أشهر القصائد التي كتبها الشاعر السعودي مهذل الصقور، وتتناول موضوع القضية الفلسطينية.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.