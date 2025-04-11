حماية المنافسة يوافق على 3 طلبات اندماج

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي، حيث وافقت على 3 طلبات اندماج.

ووافق الجهاز على الطلب المقدم من شركة أومنيكوم جروب إنك بشأن اندماج شركة أومنيكوم جروب إنك وشركة انتربابليك جروب اوف كومبنيز إنك، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 26 فبراير 2025.

كما وافق الجهاز على الطلب المقدم من شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة بشأن استحواذها على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركة نورديك أفييشن كابيتال ديزيجناتيد أكتيفيتي، ما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستحوذ عليه، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 27 فبراير 2025.

ووافق على الطلب المقدم من شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة بشأن استحواذها على نسبة تصل إلى 90% من أسهم شركة سماد مصر ايجيفرت وذلك من خلال تقديم عرض شراء إجباري، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستحوذ عليه، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 3 مارس 2025.

يختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.