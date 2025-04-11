رئيس مدينة قوص يحيل رئيس قرية الكلالسة للتحقيق لتقاعسه عن أداء مهامه الوظيفية

أحال حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، اليوم، رئيس الوحدة المحلية لقرية الكلالسة إلى التحقيق، وذلك بسبب تقاعسه عن أداء المهام الوظيفية المكلف بها في رصد والتصدي لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي في دائرة القرية.

وأكد الزمقان أنه تم إحالة رئيس القرية للتحقيق بعد تنامي ظاهرة البناء العشوائي وزيادة حالات التعدي للبناء المخالف في نطاق القرية، وذلك دون اتخاذ إجراءات فورية من رئاسة القرية أو التنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة هذه المخالفات.

وأشار إلى أنه لن يُسمح بأي تقصير أو تقاعس من رؤساء القرى، مؤكدًا أن هناك إجراءات قانونية رادعة ستُتخذ ضد المخالفين أو من سهلوا هذه المخالفات.

وأضاف أن القيادة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تحقيق الانضباط ومتابعة الحالة العامة لجميع الخدمات.