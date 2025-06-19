تراجع مخزون النفط الخام في أمريكا بأكثر من التوقعات

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر كثيرا من التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 13 يونيو بواقع 5ر11 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 3ر2 مليون برميل، بعد تراجعه بواقع 6ر3 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وفي ظل التراجع الأكبر من المتوقع، أصبح المخزون 9ر420 مليون برميل، أي أقل بنسبة 10% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 200 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 2% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 500 ألف برميل ليظل أقل بنسبة 17% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.