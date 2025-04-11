رياح شديدة وسحب ركامية وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

تتواصل حالة الانخفاض النسبي في درجات الحرارة، على محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة؛ بسبب تقلب الأحوال الجوية، حيث الطقس الربيعي الغائم بسحب ركامية نسبتها 77٪ ما عمل على تذبذب ظهور أشعة الشمس، مع نشاط ملحوظ لحركة الرياح الشمالية الغربية، وسط احتمالية لسقوط الأمطار الخفيفة، وذلك وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.

ورصدت "الشروق"، عدم تأثر حركة المواصلات بتقلبات الأحوال الجوية، حيث توجد انسيابية في الحركة المرورية بالشوارع العامة والميادين الرئيسية، وسط تأهب سيارات الصرف الصحي، تحسبًا للتعامل مع تداعيات أي تطورات جوية طارئة، لا سيما مع تحريك أسعار الوقود، وضعف تحركات المواطنين يوم الجمعة.

وتُسجل درجات الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة مئوية، فيما تبلغ سرعة الرياح 50 كيلو مترًا في الساعة، ونسبة الرطوبة 57٪، ويتراوح ارتفاع أمواج البحر من 1.5 إلى 2 متر، متأثرة بنشاط حركة الرياح على مُسطح البحر الأبيض المتوسط، بحسب الأرصاد الجوية.

ويأتي الانخفاض والارتفاع المتباين في درجات الحرارة في ظل تأخر مجيئ نوة "برد العجوزة" والتي أعتيد لها أن تأتي نهاية شهر مارس من كل عام، مصحوبة برياح شمالية غربية، ومدتها 6 أيام، وغالبًا ما تكون مُمطرة، وذلك بحسب جدول النوات البحرية، لكن التغيرات المناخية أخرت بعض نوات هذا العام عن موعدها.

ويذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض على مدار العام لـ18 نوة، ومن بينها نحو 11 نوة تعد الأكثر ضراوة، وعادة ما تكون خلال فصل الشتاء، حيث تأتي مصحوبة بالأمطار الغزيرة والرياح العاتية، وبعضها كان يُغرق الشوارع، ويعمل اضطرابًا بالملاحة البحرية، إثر ارتفاع الأمواج، لكن هذا العام لم تتأثر الثغر كثيرًا بتداعيات هذه النوات.