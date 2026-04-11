البيت الأبيض ينفي اتفاقًا مع إيران على الإفراج عن الأصول المجمّدة

نفى البيت الأبيض وجود اتفاق مع إيران بشأن الإفراج عن أصولها المالية المجمّدة، وذلك بعد تصريحات مسؤول إيراني قال إن واشنطن وافقت على خطوة كهذه، معتبرًا إياها دليلًا على "حسن نية" أميركي.

ووصلت وفود من إيران والولايات المتحدة إلى باكستان لإجراء محادثات، بينما تتمسك طهران بالشروط المسبقة التي طرحتها لاستئناف المفاوضات، وبينها وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله إن الولايات المتحدة وافقت على تحرير الأصول المالية المجمّدة العائدة لإيران، مضيفًا أن طهران ترى في هذه الخطوة مؤشرًا على استعداد واشنطن لإبداء مرونة.

في المقابل، أعلن البيت الأبيض أنه لا يوجد أي اتفاق من هذا النوع، ونفى صحة الرواية الإيرانية حول تفاهمات أو التزامات أميركية بالإفراج عن الأصول المجمّدة.

وتربط إيران بين أي تقدم في المحادثات وبين تنفيذ شروطها المسبقة، التي تشمل أيضًا إنهاء تجميد أموالها في الخارج، إلى جانب المطالبة بوقف إطلاق النار في لبنان قبل الدخول في مفاوضات أوسع مع الولايات المتحدة.