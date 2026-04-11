أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم السبت، تعديل سعر بنزين 98 إلى 3.83 ريال في شهر أبريل، بعدما كان 2.94 ريال.

وقالت أرامكو السعودية، في بيان لها اليوم السبت، إنها أبقت على أسعار باقي أنواع الوقود لشهر أبريل كالتالي: 2.18 لبنزين 91، و2.33 لبنزين 95، و1.79 للديزل و1.59 للكيروسين.

وقالت إن وقود البنزين 91 و95 و98، يتوافر لتلبية احتياجات جميع المركبات التي تعمل بالبنزين والمبيعة في المملكة، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل ذو الجودة العالية للشاحنات والمركبات الأخرى.

وفي يناير الماضي، أعلنت أرامكو، البدء بطرح منتج بنزين 98؛ لتقديم خيارات وقود متعددة للمستهلكين، وتنويع منتجاتها، دون التأثير على أي من المنتجات الحالية في السوق.

وأضافت الشركة، آنذاك أن المنتج يُطرح كمرحلة أولى في الرياض وجدة وحاضرة الدمام، والطرق الرابطة بينها؛ نظرًا لأن معظم المركبات التي تتطلب هذا النوع من الوقود تتواجد في تلك المدن، وستتم دراسة حاجة التوسع لتوفير المنتج بعد مراجعة مستويات الطلب عليه.