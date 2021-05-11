أوكرانيا تسجل 2208 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة و119 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و124 ألفا و535 إصابة.

وأفادت بيانات الوزارة التي نقلتها وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية بارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 46 ألفا و631 حالة وفاة بعد تسجيل 119 وفاة خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى مليون و777 ألفا و370 شخصا بعد تسجيل 8 آلاف و617 حالة تعاف في الـ 24 ساعة الماضية.

وتستخدم أوكرانيا حاليًا ثلاثة لقاحات هي لقاحات "أسترازينيكا" وسينوفاك" و "فايزر" لتطعيم سكانها ضد الجائحة.