تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شبكة لإعادة توزيع القنوات الفضائية المشفرة بدون تصريح في الشرقية.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ومجموعة بذات الموقع، بنشر مشاركات تفيد إدارته وتشغيله منظومة لبث القنوات المشفرة وقدرته على إعادة بثها بمقابل مادى.

أسفرت التحريات عن أن القائم على إدراة الحساب والمجموعة المشار إليهما (فنى ميكانيكا – مقيم بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية) بقصد الترويج لشبكة خاصة غير مرخصة، قام بإنشائها أعلى عقار كائن بطريق (الزقازيق/ أبو حماد)، تحوى أجهزة تقوية إشارة وريسيفرات قابلة لتعديل أنظمتها "سوفت وير" مجهولة المصدر وغير مرخص بتداولها، وأطباق لاستقبال البث من الشبكة، وانتفع بدون وجه حق عن طريق وسائل تقنية المعلومات بالبث المسموع والمرئى لعملائه بمدينة الزقازيق.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول – جهاز حاسب آلى)، وكذا أجهزة ("كاشف إشارة – تقسيم إشارة – تقوية إشارة"، قطع مبرمجة – ريسيفرات – قطع استقبال وإرسال للإشارة مجهولة المصدر)، وبفحصها تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للواقعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.