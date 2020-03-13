باكستان تسجل 3084 إصابة و113 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 3 آلاف و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 864 ألفا و557 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الثلاثاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 113 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و106 وفيات.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 766 ألفا و492 شخصا، بعدما تماثلت 4 آلاف و387 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 78 ألفا و959 حالة.