القبض على عامل وعاطل لسرقتهما شقة بالخليفة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل، لسرقتهما مبلغ مالي من داخل شقة بمنطقة الخليفة، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغًا من شخص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الشقه محل سكنه بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين وهما عامل لدى المجنى عليه و عاطل "له معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله لدى المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته بالاستعانة بالمتهم الثانى.

وأضاف أنه في سبيل ذلك تمكن من مغافلة زوجة المجني عليه والاستيلاء منها على نسخة من مفتاح الشقة سكنهما، وقاما بمراقبة المجنى عليه حتى تأكدا من خروجه من المسكن صحبة أسرته فتمكنا من دخول الشقة والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

وتم بإرشاد المتهم الثاني ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.