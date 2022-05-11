انتقد الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ما اعتبرها ردود أفعال مبالغ فيها لأزمة القارئ محمد الطاروطي الذي أوقف عن العمل بسبب خطأ وقع به أثناء التلاوة في صلاة الفجر.

وقال خلال برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، الثلاثاء: «ليه كل ده الدنيا مقلوبة علشان الراجل غلط في آيه أثناء قرآن الفجر بإذاعة القرآن الكريم، وخرج للناس واعتذر وقال القرآن غالب وغير مغلوب».

وأضاف: «خدوا بالكم إحنا مش بنتكلم على فكر، عشان محدش يقول بتهاجم السلفيين، وده خطأ فى القرآن ومش بيهاجمه، لا إحنا بنتكلم عن حفظ، وجل من لا يسهو».