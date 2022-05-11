بدء امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي ورقيا وإلكترونيا

بدأت صباح اليوم في الساعة الثامنة صباحا امتحانات الفترة الأولى للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي والتي تستمر حتى الأربعاء 25 مايو، ويؤدي الطلاب الامتحانات إلكترونيا بنسبة 70% من الأسئلة في المدارس المجهزة إلكترونيا ومقاليا بنسبة 30%، وتبدأ الفترة الثانية 12.15 ظهرا لطلاب المدارس غير المجهزة إلكترونيا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن الكشف النهائي لأسماء المدارس الخاصة المجهزة والمعتمدة من الإدارات لعقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي، ويؤدي طلاب المدارس غير المجهزة إلكترونيا الامتحانات في الفترة المسائية بالمدارس المجهزة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جميع الأسئلة للمرحلة الثانوية ستكون وفقا لنظام التقييم الجديد والذي بدء من 2018 والتي تعمل على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأشارت إلى تسليم الطلاب كراسة المفاهيم للطلاب داخل اللجان للاستعانة بها أثناء الإجابة، ولن يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.

وأرسلت المدارس الثانوية تعليمات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل بدء امتحانات نهاية العام، وشددت علي شحن التابلت بنسبة 100%، التأكد من تحديث منصه الامتحان swiftAssess بأخر رقم الإصدار v1.5.28، تحديث التابلت نفسه لآخر نسخة تحديث من خلال الضبط، وحذرت من محاولة فتح ثغرات على التابلت لأن التابلت مراقب ومتصل بشبكة المدرسة ومسؤول التطوير يتابع جميع الحركات على الجهاز وفي حالة فتح أي ثغرة سيتم تحرير محضر غش فورا وحرمان سنتين من الامتحان.

وأضافت أنه غير مطلوب من الطالب شحن الشريحة أو استخدامها لآن الامتحان على شبكة المدرسة فقط والمدارس مجهزة بالشبكات، وحذرت من اصطحاب الموبايل مع الطلاب نهائيا حسب تعليمات الوزير ومن يخالف التعليمات سيعرض نفسه لتطبيق لائحة الانضباط المدرسي عليه.

وأكدت أنه لو حدث أية مشكلة وقت الامتحان خارج عن إرادة الطالب سواء في الشبكات أو نظام الامتحان سيتم تحرير محضر بذلك وسيؤدي الطالب الامتحان ورقيا نهاية الامتحانات.