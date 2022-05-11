حملات مكثفة لرئيس حي المعادي لرفع كفاءة الشوارع وإيقاف المباني المخالفة في المهد





شن رئيس حي المعادي، اللواء أحمد جودة حملة مكثفة لا ستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع، والميادين بالأحياء للتيسير على المواطنين، بالتعاون مع إدارة الطرق وهيئة النظافة وإستجابة لشكوى المواطنين برفع المخلفات والاتربة بشارع النادى وبدء تبليط الارصفة بالانترلوك تمهيدا لرصف الشارع بالاسفلت.



كما شن حملة مكثفة للتصدي والقضاء على المخالفات والاشغالات التى تعوق سير المارة والسيارات ادارة المتابعة الميدانية وادارة الاشغالات برفع وازالة حواجز حديدية بشارع ٧٧

وتم مصادرة الاشغالات وايداعها مخازن الحى.



وشن رئيس الحي حملة ضد جميع المخالفين يرافقه الادارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بالقضاء على مخالفة فى المهد حيث تم إيقاف أعمال بالعقار رقم ٦أ شارع عبد المنعم وتم التحفظ على الادوات وايداعها مخازن الحى وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، جاء ذلك بناء على توجيهات، محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ومتابعة من نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان محمد عبد المنعم.