محافظ كفر الشيخ: بدء تلقي طلبات الرفع المساحي من خلال المراكز التكنولوجية

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن بدء تلقي طلبات الرفع المساحى من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، وذلك استكمالًا لجهود الحكومة المصرية في التحول الرقمي من خلال ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وأضاف عمرو البشبيشي نائب المحافظ، أنه جاء ذلك وفقًا لبروتوكول التعاون بين كل من وزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدارة المساحة العسكرية ولجنة حوكمة أصول الدولة، بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي يتضمن منظومة تلقى طلبات الرفع المساحي لأعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ وتيسيرا على المواطنين في تقديم طلباتهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.