أعرب سفير بريطانيا في إسرائيل نيل ويجان، عن حزنه لمقتل مراسلة «الجزيرة»، الصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء: «يجب السماح للصحفيين بالعمل بأمان وبحرية، أحث على إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في القضية».

I am deeply saddened by the tragic death of Al Jazeera’s @ShireenNasri in Jenin this morning. Journalists must be allowed to work safely and freely. I urge a rapid, thorough and transparent investigation.

من جهتها، أعربت السفارة البريطانية في القدس، عن صدمتها من نبأ وفاة مراسلة قناة الجزيرة، مشددة على أن «حرية وسائل الإعلام وسلامة الصحفيين، أمران أساسيان ويجب احترامهما».

Shocked at news of the death of Shireen Abu Aqleh, veteran Palestinian Al Jazeera journalist. Shireen was shot during and Israeli operation in Jenin refugee camp this morning. Media freedom and safety of journalists are essential and must be respected.