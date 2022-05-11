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أعرب سفير بريطانيا في إسرائيل نيل ويجان، عن حزنه لمقتل مراسلة «الجزيرة»، الصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء: «يجب السماح للصحفيين بالعمل بأمان وبحرية، أحث على إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في القضية».

I am deeply saddened by the tragic death of Al Jazeera’s @ShireenNasri in Jenin this morning. Journalists must be allowed to work safely and freely. I urge a rapid, thorough and transparent investigation. — Neil Wigan (@FCDONeilWigan) May 11, 2022

من جهتها، أعربت السفارة البريطانية في القدس، عن صدمتها من نبأ وفاة مراسلة قناة الجزيرة، مشددة على أن «حرية وسائل الإعلام وسلامة الصحفيين، أمران أساسيان ويجب احترامهما».

Shocked at news of the death of Shireen Abu Aqleh, veteran Palestinian Al Jazeera journalist. Shireen was shot during and Israeli operation in Jenin refugee camp this morning. Media freedom and safety of journalists are essential and must be respected. — UKinJerusalem🇬🇧 (@UKinJerusalem) May 11, 2022

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) برصاص جيش الاحتلال، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وقال الزميل المصاب سمودي لوكالة الأنباء «وفا»، إنه كان يتواجد برفقة الزميلة أبو عاقلة ومجموعة من الصحفيين في محيط مدارس وكالة الغوث قرب مخيم جنين، وكان الجميع يرتدي الخوذ والزي الخاص بالصحفيين.

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت الصحفيين بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته برصاصة في ظهره، واستشهاد زميلته أبو عاقلة بعد إصابتها برصاصة في الرأس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت منزلا لاعتقال شاب، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين.

وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان والطواقم الصحفية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على «أبو عاقلة»، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات.