معيط يشارك بجلسة «رؤية سياسية لتداعيات جائحة كورونا» بمؤتمر تجارة طنطا

شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مساء اليوم، في جلسة علمية بعنوان "رؤية سياسية لتداعيات جائحة كورونا" بالمؤتمر الدولى السادس لكلية التجارة بجامعة طنطا والذي تم عقده اليوم بالعاصمة الإدارية تحت عنوان "التحديات الاقتصادية وفرص العمل بعد جائحة كورونا".

وأدار الجلسة الدكتور هاني الشامي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، وشارك فيها الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجاس النواب، والدكتور فخري الدين الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس محمود الشامي رجل أعمال وعضو مجلس النواب، ورشا عبد الفتاح رمضان وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب.

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، دور المؤتمر في دعم رؤية مصر 2030 من خلال تناول محاور المؤتمر لتحديات الجوانب الاقتصادية والإدارية والمحاسبية، وتحليلها ومحاولة صياغة الحلول الممكنة لها، إلى جانب الحرص على وصول الأفكار الأكاديمية إلى حيز التطبيق، من خلال توصيات علمية قابلة للتطبيق في الواقع العملي.