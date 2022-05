مركز «بتسيلم» الحقوقي الإسرائيلي يستبعد فرضية اغتيال شيرين أبو عاقلة برصاص فلسطينيين

استبعد مركز «بتسليم» الحقوقي الإسرائيلي، فرضية اغتيال شيرين أبو عاقلة برصاص فلسطينيين، والتي يحاول المسؤولون الإسرائيليون الترويج لها، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، وثائق ومقاطع فيديو، تظهر المكان المحدد الذي قُتلت فيه الصحفية شيرين أبو عاقلة، وكذلك الفيديو الذي يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لإطلاق نار فلسطيني على الصحفية الشهيدة.

This morning, B’Tselem’s field researcher in Jenin documented the exact locations in which the Palestinian gunman depicted in a video distributed by the Israeli army, fired, as well as the exact location in which Journalist Shireen Abu Akleh was killed. pic.twitter.com/6VbEJJuF7z