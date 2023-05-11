سي إن إن: المملكة المتحدة زودت أوكرانيا بصواريخ كروز طويلة المدى لديها قدرات على التخفي

زودت المملكة المتحدة، أوكرانيا بعدد من صواريخ كروز طويلة المدى من طراز "ستورم شادو" التي لديها قدرات على التخفي، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن العديد من المسئولين الغربيين رفيعي المستوى.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأن مدى الصاروخ "ستورم شادو"، الذي طورته المملكة المتحدة وفرنسا بشكل مشترك، يبلغ أكثر من 155 ميلا، وهو ما يقل قليلا عن نظام "إم جي إم - 140 أتاكمز" الأمريكي الصنع، الذي طلبته أوكرانيا.

ونقلت "سي إن إن"، عن أحد المسئولين الغربيين لم تكشف عنه القول إن أوكرانيا أعطت تأكيدات للمملكة المتحدة بأن الصواريخ، التي عادة ما يتم إطلاقها من الجو، لن تستخدم إلا داخل أراضيها الخاضعة لسيادتها وليس داخل روسيا.