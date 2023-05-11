وزير الخارجية الأردني: اجتماع ميونخ يعكس أولوية القضية الفلسطينية على الساحة الدولية

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن اجتماع صيغة ميونخ يعكس أولوية القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، مشددا على ضرورة تركيز المجتمع الدولي على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، عقب انتهاء الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، لبحث آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وهو اللقاء السابع الذي يجمعهم منذ فبراير 2020.

وأكد الصفدي خلال المؤتمر الذي بثته وسائل إعلام عربية، أن اجتماع ميونخ يأتي في ظل ظروف خطيرة وصعبة أدت إلى مقتل مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال، مشددا على ضرورة إيجاد أفق تاريخي ينهي الظلم الذي تعرض له الفلسطينيون.

وتابع "ما يجري في غزة خطير مرده إلى فقدان الثقة والإجراءات التي تقوض حل الدولتين".

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة الاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، واستهداف المدنيين خارج إطار القانون، حيث يمثل ذلك تصعيدًا خطيرًا ينذر بخروج الوضع عن السيطرة.