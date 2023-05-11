محللون بريطانيون: الجيش الروسي يجند السجناء للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يجند السجناء للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، نقلا عن محللين استخباراتيين بريطانيين، إن وزارة الدفاع الروسية تجند سجناء في الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا، وإنه تم تسجيل نحو 10 آلاف مدان في أبريل الماضي وحده.

وأكد المحللون، في التحديث اليومي الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس، أن موسكو بدأت هذه العملية في مطلع العام الجاري.

وأوضحت أن حملة روسيا هي جزء من محاولة لزيادة عدد الجنود مع تجنب التعبئة الإلزامية التي لن تحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور الروسي.

وذكرت مصادر استخباراتية أوكرانية وآخرون بالفعل، أن وزارة الدفاع الروسية تقوم بتجنيد سجناء.

ويقول خبراء عسكريون، إن السجناء الذين وُعدوا بالحصول علي العفو مقابل الخدمة، هم في الأساس "وقود للمدافع" لمساعدة الوحدات العسكرية النظامية.

ويمثل السجناء المجموعة الرئيسية من المجندين في الشركة العسكرية الخاصة التابعة لمجموعة فاجنر الروسية منذ صيف عام 2022، لكن من المرجح أن فاجنر فقدت الوصول إلى النظام الجنائي الروسي بعد تصاعد الخلاف مع مؤسسة الدفاع الروسية.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثات يومية، بناء على معلومات استخبارية، عن مسار الحرب في أوكرانيا منذ فبراير 2022 عندما شن الكرملين حربا واسعة النطاق لأوكرانيا.

وفي المقابل، تتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل عن الحرب.