إسكتلندا تواجه فرنسا وديا أكتوبر القادم في ليل

أكد الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم، اليوم الخميس، خوض منتخب بلاده مباراة ودية دولية خارج ملعبه ضد نظيره الفرنسي، في أكتوبر المقبل.

ويلعب فريق المدرب ستيف كلارك ضد وصيف بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر على ملعب (ديكاتلون أرينا) بمدينة ليل الفرنسية، الذي يتسع 50 ألف متفرج، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر القادم.

ويُقام اللقاء بعد 5 أيام من مواجهة أسكتلندا ضد مضيفتها إسبانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

كما يلعب المنتخب الفرنسي مباراة أيضا في التصفيات قبل لقائه الودي ضد أسكتلندا، حيث يلاقي مضيفه منتخب هولندا في 13 أكتوبر المقبل.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية، التي تضم منتخبات اليونان وأيرلندا وجبل طارق بالإضافة إلى هولندا، في حين يشارك المنتخب الأسكتلندي في المجموعة الأولى، برفقة منتخبات جورجيا والنرويج وقبرص وكذلك إسبانيا.