أبو الغيط يبحث مع وزير الخارجية البحريني برنامج عمل القمة العربية

اجتمع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق، اليوم السبت، مع وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

جاء ذلك بمناسبة زيارة أبو الغيط للمنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين والاجتماعات الوزارية التحضيرية لوزراء الخارجية ووزراء المالية والاقتصاد الوطني في الدول العربية.

ورحب الزياني في بداية الاجتماع بأبو الغيط، مؤكداً حرص واهتمام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ببذل كافة الجهود من أجل استضافة القمة العربية على أكمل وجه وتحقيق أهدافها المرجوة.

من جانبه، أعرب أحمد أبو الغيط عن سعادته بزيارة البحرين للمشاركة في أعمال القمة العربية، منوها بالتعاون والتنسيق المشترك في إتمام الإجراءات اللازمة للتحضير لانعقاد هذه القمة التاريخية، معربا عن ثقته في قدرات البحرين على إنجاح أعمالها والخروج بالنتائج والقرارات المرجوة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وجرى خلال الاجتماع، بحث برنامج عمل القمة والموضوعات المقرر إدراجها على جدول الأعمال، والاستعدادات الجارية لبدء أعمالها والترتيبات التي تم اتخاذها من جانب البحرين والأمانة العامة للجامعة لضمان نجاح القمة وتحقيق أهدافها.

وحضر الاجتماع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة البحرين لدى ط مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس مكتب الأمين العام، وعدد من كبار المسئولين في وزارة الخارجية البحرينية والأمانة العامة.