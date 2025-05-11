حادث سير يودي بحياة 8 أشخاص ويؤدي لإصابة أكثر من 30 آخرين في سريلانكا

انحرفت حافلة ركاب من على جرف في سريلانكا اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين.
ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بالقرب من بلدة كوتمالي، على بعد 140 كيلومترا شرق كولومبو، العاصمة، في منطقة جبلية بوسط سريلانكا، حسبما أعلنت الشرطة .
وأضافت الشرطة أن السائق أصيب، وتم نقله مع المصابين إلى المستشفى.
وذكرت أن الحافلة تابعة لشركة سفر حكومية.
ويشار إلى أن حوادث الحافلات المميتة شائعة الحدوث في سريلانكا، خاصة في المناطق الجبلية، ويرجع ذلك غالبا إلى القيادة المتهورة والطرق الضيقة وسوء صيانتها.