حادث سير يودي بحياة 8 أشخاص ويؤدي لإصابة أكثر من 30 آخرين في سريلانكا

عمرو أديب: لماذا كل هذه الحساسية تجاه أي استثمار إماراتي في مصر؟

عمرو أديب مشيدا باستثمارات «اقتصادية قناة السويس»: هذه هي صناعة الدولار التي تحدث عنها وزير النقل

وحشتوني.. أحمد موسى يشكر جمهوره على الدعم الكبير في أول ظهور بعد وعكته الصحية

شخصيات من الكنسية تناقش اختيار البابا الجديد ليو الرابع عشر وتحديات المرحلة القادمة عبر برنامج زاوية تانية