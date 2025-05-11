وزيرة التضامن ترد على مقولة «الحكومة مش شايفانا»: لدينا قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة

ردت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على التساؤل والشعور الذي يطرحه الكثير من أصحاب المعاشات وذوي الهمم والفئات الأولى بالرعاية بأن «الحكومة مش شايفانا ولا حاسة بنا»، قائلة: «حقيقي إحنا شايفين الناس».

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»، إن وزارة التضامن الاجتماعي لديها قاعدة بيانات ضخمة تطورت على مدار السنوات العشر الماضية لتصل إلى تسجيل 17 مليون أسرة بكافة تفاصيلها، من إمكانيات مادية، أو تعليم الأطفال، أو الحيازات.

وأوضحت أن قاعدة البيانات تشمل أيضًا الأشخاص الذين يرون أنفسهم في استحقاق للحصول على معاش تكافل وكرامة؛ لكنهم لم ينضموا إلى البرنامج، من إجمالي 26 مليون أسرة تقدمت بطلبات.

وأشارت إلى أن «قواعد البيانات هي من تحكم» في تحديد الشخص المستحق من عدمه، موضحة أن «الأسرة التي لديها حيازة أرض أو منزل جيد بأجهزة كهربائية كاملة لا تُعتبر مستحقة»، معقبة: «إحنا كحكومة شايفين الأسر والمواطن والاحتياجات».

وأعربت عن سعادتها وفخرها بأنها الوزيرة التي تحتفل بمرور 10 سنوات على «إنجاز وحلم» برنامج تكافل وكرامة، الذي بدأ بحلم عام 2008 مع الدكتورة غادة والي التي بدأت دراسة الملفات مع الجهات الدولية لإنشاء البرنامج، والذي انطلق كتجربة في منطقة عين الصيرة بـ 400 أسرة تحت قيادة الدكتور علي مصيلحي آنذاك؛ ليصل اليوم عدد الأسر المستفيدة إلى 4.7 مليون أسرة.