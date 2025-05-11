إصابة 10 أشخاص على الأقل في أمريكا ببكتيريا الليستيريا المرتبطة بالأطعمة الجاهزة

أعلن مسئولون فيدراليون أمريكيون، إصابة 10 أشخاص على الأقل في الولايات المتحدة بالمرض جراء تفشي بكتيريا الليستيريا المرتبطة بمنتجات غذائية جاهزة للأكل، وأن أحد المنتجين بصدد سحب العديد من المنتجات طوعا.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس السبت، إن المسئولين الفيدراليين وعلى مستوى الولايات والمستوى المحلي يحققون في تفشي المرض المرتبط بالأطعمة التي تنتجها شركة فريش أند ريدي فودز إل إل سي في سان فرناندو بولاية كاليفورنيا.

وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الأشخاص العشرة الذين أصيبوا بالمرض كانوا في كاليفورنيا ونيفادا، وقد تطلبت حالتهم دخول المستشفى.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن المنتجات بيعت في أريزونا وكاليفورنيا ونيفادا وواشنطن في مواقع تشمل محلات تجزئة ونقاط بيع خدمات الطعام، بما في ذلك مستشفيات وفنادق ومتاجر صغيرة ومطارات وعلى متن شركات الطيران.

وتبدأ أعراض الليستيريا عادة في غضون أسبوعين من تناول الطعام الملوث. وتشمل الحالات الخفيفة الحمى وآلام العضلات والغثيان والتعب والقيء والإسهال، في حين قد تشمل الأعراض الأكثر شدة الصداع وتصلب الرقبة والتشوش وفقدان التوازن والتشنجات.