محافظ الجيزة يوقف بناء 4 عقارات تحت الإنشاء ببولاق الدكرور

قرر محافظ الجيزة أحمد راشد إيقاف تراخيص 4 عقارات تحت الإنشاء بمنطقة زنين ببولاق الدكرور؛ لعدم تواجد المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى عدم تعليق لافتة مدون عليها بيانات الترخيص.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الثلاثاء، بحي بولاق الدكرور، رافقه اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وأسامة السقعان رئيس حي بولاق وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

وقال راشد: "إنه طبقًا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بأنه في حالة عدم تواجد المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال الإنشائية بالترخيص الممنوح من الجهة الإدارية أو عدم تعليق لافتة مدون عليها بيانات الترخيص ومحدد بها عدد الأدوار يتم إيقاف الأعمال".

وكلف رئيس حي بولاق بضرورة قيام الإدارة الهندسية بالحي بإيقاف التراخيص الصادرة للعقارات لحين مراجعة الترخيص والتأكد أن الأعمال المنفذة على الطبيعة مطابقة للرسومات الهندسية الصادر على أساسها التراخيص، مشيرًا إلى أنه سيتم استئناف الأعمال فور التأكد أن الأعمال المنفذة بالعقارات لا يشوبها أية مخالفات ومطابقة للترخيص والرسومات الهندسية.

وكلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنبيه على الإدارات الهندسية بالمتابعة الدورية لكافة التراخيص الصادرة من الجهة الإدارية سواء بناء أو هدم، وفي حالة ثبوت مخالفة للترخيص يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجه المحافظ - خلال جولته - بتحرير محضر مخالفة بيئية لمغسلة الجزار بمدينة عامر؛ لقيام مالكها برش المياه بنهر الطريق العام مما يتسبب في إهدار المياه وإتلاف الرصيف، منوهًا بضرورة تفعيل محاضر رش المياه ومنع غسيل السيارات بالشوارع لعدم إهدار المياه والحفاظ على كل قطرة ولحماية الأسفلت من الإتلاف.

وعلى صعيد آخر، قام حي الهرم بغلق وتشميع 10 محلات تدار بدون ترخيص بشارعي المحروقي واللبيني، كما تم رفع إشغالات مقاهي ومحلات بشوارع الملك والصفا والمروة.