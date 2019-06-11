«جمعية الصحفيين البحرينية»: ازدياد التوجه نحو الصحافة الرقمية وتعاون وثيق مع الصحافة المصرية

أكد راشد نبيل الحمر نائب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية ، أن المؤسسات الصحفية التقليدية تواجه أزمة حقيقية مع تزايد الحضور الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية والتقنيات الألكترونية بشكل عام، وتصل تلك الأزمة إلى حدّ "الصراع من أجل البقاء" لدى الكثير من المؤسسات.

وقال الحمر- في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس اليوم الثلاثاء ،عقب مشاركته في الجلسة الحوارية "مستقبل الصحافة في الزمن الرقمي" خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولي للصحفيين المنعقد بمدينة الثقافة بتونس لأول مرة في الشرق الاوسط وإفريقيا- إن المؤسسات الصحفية التقليدية، أصبحت تدرك جيدا، أهمية وضرورة مواجهة التحديات التي تعترض طريقها وتهدد بقاءها من خلال مواكبة كافة وسائل العصر الرقمي، لذلك نجد أن الصحافة بشكل عام قامت خلال السنوات الماضية بسلسلة من الإجراءات للتكيّف مع العالم الجديد الذي يتشكّل ومواكبة التطورات التقنية وتحوّلها من مؤسسات تقليدية تعتمد على الصحافة الورقية فقط، إلى مؤسسات إعلامية شاملة، تستفيد من كافة وسائل التقنية الحديثة.

وحول ضرورة استمرارية المؤسسات الصحفية التقليدية، قال الحمر إن المؤسسة الصحفية التقليدية يجب أن تستمر حتى مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة لأن هذه المؤسسات ما زالت هي الأقدر من غيرها على صناعة محتوى إعلامي شامل و تمتلك كوادر من الصحفيين، والكتّاب، والمحلّلين، والمصوّرين، والمصمّمين، والمنتجين، وبالتالي هي قادرة على صناعة محتوى ذات تأثير كبير و تمتلك جديّة أكبر في الطرح،لافتا إلى أنه مازلنا نحتاج إلى التحليل، والتقارير التحليلية، والتحقيقات وبالتالي لابدّ من بقاء هذه المؤسسات حتى لا تسود الشائعات والأخبار المغلوطة لأن هناك انفلات كبير في المعلومات وانتشار للشائعات.

وأضاف الحمر أن استمرار المؤسسات الصحفية التقليدية وقدرتها على المنافسة ومواجهة التحديات يعتمد على أمرين، الأول من داخل الصحيفة من خلال مواكبة التطورات التقنية الحديثة وتوظيف كل التقنيات الحديثة في النشر ، والثاني من خلال الحكومات ممثلة بوزارات الإعلام أو الهيئات المشرفة على شؤون الإعلام والاتصال، ويجب أن تقوم بدور من أجل حماية المؤسسات الصحفية.

وحول التعاون بين مصر والبحرين في مجال الصحافة، قال إن التعاون وثيق على شتى المجالات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية فمصر تحتضن مقر اتحاد الصحفيين العرب و البحرين عضو فيه وهناك دائما ورش عمل مشتركة بين البلدين وتبادل خبرات بين بيوت الصحافة فمصر العروبة نشاطها الصحفي يعتبر من الأنشطة الهامة والحيوية في المنطقة.