امرأة أمريكية تعاقب زوجها المدخن بطريقة غريبة: «عليه أن يتوقف حالًا»

واجهت امرأة، انتقادات شديدة على الإنترنت بعد نشر موقع "Reddit" الأمريكي، تصرفاتها مع زوجها، إذ ترفض السماح له باصطحاب ابنتهم الصغيرة أو الجلوس معها لخوفها الشديد على طفلتها من السجائر التي يشربها والدها.

رفضت أيضًا الأم أن تذهب مع زوجها بصحبة ابنتها إلى أي مكان يتواجد فيه مدخنين، لكن مع الوقت زاد الأمر ووصل إلى رفضها مرافقة زوجها عند والديه، مؤكدة أنها هناك لن تكون مع طفلتها طوال الوقت وزوجها يرغب في أخذها عند منزل عائلته ليبعد رضيعتها عنها.

واشتكت الزوجة من عدم اهتمام زوجها بالرضيعة، مشيرة إلى أنه لم يحاول تغيير الحفاضة يومًا أو يستبدل ملابسها، في الوقت الذي قال هو إن زوجته تبالغ في الاهتمام بالطفلة وهذا غير طبيعي ولا يجعلهم يعيشون حياة جيدة.

وردت المرأة الأمريكية على انتقاد زوجها لها، قائلة: لماذا لا يقدر ما افعله مع رضيعتي وأنني أحب أن أكون أمً جيدة لها، وفقًا لما نقله موقع "the sun".

دافع الكثير عن الزوج، فقال أحدهم إنه أب ولا يحتاج إلى أخذ الإذن من زوجته حتى يجلس مع طفلته بمفرده، وقال آخر: الأب يجب أن يحمل طفلته ويصطحبها إلى أي مكان يريده حتى تنشأ بينهم علاقة جيدة لكن أنا أرفض فكرة أنه مدخن ولديه رضيعة عليه أن يتوقف حالًا.